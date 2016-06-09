Минск, 9 июня, 2016, 09:53 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Центризбирком Белоруссии 8 июня утвердил календарные планы по подготовке и проведению выборов в Палату представителей и Совет Республики Национального собрания постсоветской республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM .

Согласно решению ЦИК, с 3 июля по 1 августа будет осуществляться выдвижение кандидатов в депутаты Палаты представителей (нижней палаты Нацсобрания). Регистрация инициативных групп состоится не позднее 7 июля. До 1 августа будут приниматься документы для регистрации кандидатов в депутаты, а саму процедуру регистрации ЦИК оформит до 11 августа.

До 26 августа будут составлены списки избирателей. Голосование состоится 11 сентября. Итоги кампании по формированию состава ППНС буду подведены до 15 сентября.

Выдвижение кандидатов в члены верхней палаты Нацсобрания — Совета Республики, пройдёт с 21 июля по 19 августа. До 18 сентября ЦИК подведёт итоги формирования СРНС.

По словам председателя ЦИК Лидии Ермошиной, кандидаты в «палаточники» могут не рассчитывать на предоставлении бюджетных денег — только на условно бесплатные услуги государственных СМИ и местных органов власти, которые могут предоставить помещения для встречи с избирателями. «Государство денег на выборы уже кандидатам не дает, — пояснила Ермошина. — Они должны либо на собственные деньги, либо пользоваться тем, что предоставляется бесплатно».