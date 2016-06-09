Москва, 9 июня, 2016, 09:53 — ИА Регнум. Авиакомпания «Аэрофлот» подала иск к компании «Трансаэро» на 429,2 млн рублей. Об этом говорится в материалах, размещенных в картотеке Арбитражного суда Москвы.

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Иск был зарегистрирован 8 июня текущего года. Других подробностей пока нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, авиаперевозчик «Трансаэро», который был второй по величине российской авиакомпанией, обанкротился осенью 2015 года. Общий долг компании оценивается в 250 млрд рублей.

Сперва предпринимались попытки спасти «Трансаэро» и было предложено продать компанию государственному «Аэрофлоту» за 1 рубль со всеми долгами в придачу. Однако этого не произошло и «Трансаэро» было решено банкротить.

Компания прекратила полеты по решению Росавиации 26 октября 2015 года.

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