Могадишо, 9 июня, 2016, 09:56 — ИА Регнум. Сомалийские экстремисты из группировки «Аш-Шабаб» (запрещена в РФ) заявили 9 июня, что ими убито 43 военнослужащих на базе сил Эфиопии, участвующих в миссии Африканского союза АМИСОМ, сообщает Reuters.

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«Мы убили 43 солдат Африканского союза из Эфиопии в ходе боестолкновения», — заявил официальный представитель группировки Абдиазиз абу Мусаб, который добавил, что также погибли «несколько» боевиков группировки.

Официальный представитель миссии отказался прокомментировать сообщение, после того как оно появилось. Участки миссии подчеркивают, что террористы в прошлом часто завышали численность потерь со стороны правительственных и миротворческих войск.

Напомним, радикальная группировка «Аш-Шабаб» или «Аль-Шабаб» (запрещена в России) действует в Сомали и за ее пределами. Её боевики, в частности, взяли на себя ответственность за взрыв на борту самолета сомалийской авиакомпании Daallo Airlines.