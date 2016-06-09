Новосибирск, 9 июня, 2016, 09:48 — ИА Регнум. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин заявил, что объём финансирования, которое будет направлено на освоение шельфовых месторождений в Арктике, составит в 2016 году 1,35 миллиарда рублей. Инвестиции направлены на реализацию проектов в рамках госпрограммы по развитию судостроения. Об этом Рогозин сообщил в ходе заседания государственной комиссии по развитию Арктики сегодня, 9 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Рогозин

Заседание госкомиссии проходит в Новосибирске в рамках открывшегося научно-технологического форума «Технопром-2016». Форум завершит свою работу 10 июня.

«Начиная с этого года в рамках госпрограммы развития судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений предусмотрена реализация перспективных проектов с общим объемом финансирования 1,35 миллиарда рублей», — заявил Рогозин.

Он отметил, что программы, которые будут профинансированы, должны снизить зависимость России от импортного оборудования. Благодаря реализации проектов планируется расширить возможности сейсморазведки.