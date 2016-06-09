Москва, 9 июня, 2016, 09:37 — ИА Регнум. Сегодня, 9 июня, в Ленинградской области в районе Красного Села в ходе тактико-специального учения «Очаг-2016» медицинский отряд Воздушно-десантных войск (ВДВ) провел массовую эвакуацию условно раненых

mil.ru Тактико-специальное учение «Очаг-2016»

В ходе учений десантники оперативно развернули новейший полевой госпиталь с необходимыми медицинскими отделениями из быстровозводимых пневмокаркасных сооружений, и приступили к организации в нем работы по приему больных.

В течение нескольких часов военные медики демонстрировали курсантам и слушателям Военно-медицинской академии, как в полевом медицинском учреждении оказать пострадавшим квалифицированную врачебную помощь по неотложным показаниям.

Особое внимание слушателей и курсантов десантники обратили на соблюдение «золотого часа» — времени, которое позволяет в 90% случаев спасти жизнь пострадавшему.

Тактико-специальное учение «Очаг-2016» продлится до 10 июня 2016 года. Медицинская группа ВДВ будет продолжать обеспечивать функционирование современного полевого медицинского госпиталя на фоне единой тактической обстановки.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2016 года была проведена внезапная проверка боеготовности подразделений Воздушно-десантн по решению верховного главнокомандующего ых войск России. В апреле подразделения ВДВ России и силы специальных операций Белоруссии провели совместные тактические учения. Кроме того, ВДВ проводят в Арктике тренировки в экстремально холодной воде.