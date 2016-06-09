Джакарта, 9 июня, 2016, 09:40 — ИА Регнум. Научные споры о происхождении найденных в Индонезии останков древних карликовых «флоресских» гоминидов завершились признанием их происхождения от Homo erectus, человека прямоходящего, сообщается в журнале Nature.

Tim Evanson Homo erectus

Серьезным аргументом стала находка в древнем русле реки фрагментов костей и зубов, фрагментов черепно-мозговых костей двух детей и двух взрослых предков «флоресских хоббитов». Их изучение дало серьезные основания полагать, что «хоббиты» эволюционировали из вида H. erectus, сообщил палеоантрополог Юсуке Кайфу (Yousuke Kaifu) из Национального музея природы и науки в Токио.

В результате исследования этих находок, ученые выяснили, что «хоббиты» действительно являются карликовыми Homo erectus, а не представителями людей современного типа, страдавшими специфическими болезнями или претерпевшими уменьшение роста из-за феномена так называемой «островной карликовости».