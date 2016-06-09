Варшава, 9 июня, 2016, 09:31 — ИА Регнум. Власти Польши через 6 лет могут отказаться от поставок голубого топлива «с востока», так как Варшава планирует построить новый терминал поставок сжиженного природного газа Baltic Pipe, который соединит страну с Норвежским шельфом. Об этом, как передает «РИА Новости», сообщил представитель правительства Польши по вопросам развития стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

gazprom.ru Добыча газа

«Поставки в СПГ-терминал в Свиноуйсьце и газопровод, который соединит Польшу с норвежским шельфом, могут обеспечить Польше независимость от поставок газа «с востока» до 2022 года», — сказал он.

Ранее Наимский говорил, что после истечения контракта с «Газпромом» (в 2022 г) Польша вряд ли будет сотрудничать с компанией РФ на постоянной основе.

«Не думаю, чтобы мы после 2022 г. на существующих условиях продолжали долгосрочный контракт (с «Газпромом»), — сказал Наимский. — Мы будем искать другие способы и договоренности».

При этом он добавил, что если «Газпром» предложит хорошие условия и цену, то власти Польши будут трактовать эту возможность как «открытую для переговоров».