Уфа, 9 июня, 2016, 09:14 — ИА Регнум. В Баймакском районе Башкирии объявили чрезвычайную ситуацию из-за нашествия саранчи. Режим ЧС введён раньше обычного, поскольку ситуация приравнена к стихийному бедствию.

esa.org Нашествие саранчи

Организован оперативный штаб для приведения в готовность всех сил и средств для ликвидации саранчовых. Штаб должен усилить контроль за развитием и численностью насекомых, организовать опрыскивание специальными препаратами сельхозугодий, произвести учет пострадавших площадей сельскохозяйственных культур и оценить нанесенный ущерб.

Руководителям сельхозпредприятий, фермерско-крестьянских хозяйств и главам сельских поселений рекомендовано принять меры по смягчению последствий.