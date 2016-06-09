Симферополь, 9 июня, 2016, 09:13 — ИА Регнум. В июне 2016 года археологи приступили к изучению береговой части античного города Акра, существовавшего на берегу нынешнего Керченского пролива (со стороны Крыма) в составе Боспорского царства, но на рубеже старой и новой эры почти полностью ушел под воду из-за «трансгрессии Черного моря». Для изучения древних руин потребуется откачать воду на участке Керченского пролива рядом с оборонительной стеной Акры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Института истории материальной культуры РАН.

Kmorozov Раскопки древнего города

Акра располагалась в Крыму в самой южной точке Керченского пролива, у подножия мыса Такиль. Вследствие опускания берега, часть городища — слои IV века до н. э., в том числе 30-метровый отрезок оборонительной стены, оказалась под водой. Акру называют «Крымской Атлантидой».

С 8 июня к исследованию приступают учёные Института истории материальной культуры Российской Академии Наук (ИИМК РАН), Русского географического общества, Государственного Эрмитажа и Черноморского центра подводных исследований Крыма. Экспедиция проводит подводные исследования Акры уже пять лет, но подводная часть города до сих пор оставалась недосягаемой из-за большого слоя ила.

«Помимо подводных исследований, которые мы продолжаем на оборонительной стене Акры, у нас будут наземные работы — этот участок никто не исследовал уже около 10 лет, — сообщил руководитель экспедиции Сергей Соловьев. — На берегу будем строить дамбу, откачивать воду. У нас уже получены все необходимые разрешения на эти работы. Может быть, таким способом мы сможем добраться до основания оборонительной стены города, чтобы понять, когда она была построена, и раскопать то, что к ней прилегает».

Ранее исследованный участок стены ученые датируют первой четвертью IV века до н.э., но ее основание может относиться к более раннему периоду. В этом году археологи планируют провести раскопки со стороны берега, поскольку часть стены все еще находится на суше и возвышается примерно на 40 сантиметров.

Кроме раскопок оборонительной стены, археологи планируют продолжить исследования квартала подводной части города, чтобы изучить городскую планировку. Год назад — в 2015 году — под водой нашли остатки дома состоятельного жителя Акры первой половины IV века до н.э., а недалеко от него золотую серьгу пантикапейской работы (Город Пантикапей также входил в Боспорское Царство и располагался на месте современной Керчи) с изображением львиной головы, также нашли фрагмент колонны и пряслице из ножки амфоры.

«За пять предыдущих полевых сезонов территория античного города, ушедшего под воду, обследована на глубину до семи метров. Там отмечены развалы крупных и средних камней, возможно, оставшиеся от размытых кладок, и остатки фортификационных построек; встречаются фрагменты керамики и другие предметы, по которым можно создать представления о культуре и быте людей, населявших античный город. На глубине 4−5 м заметны отдельные мелкие фрагменты керамики и нагромождения крупных камней без следов обработки, переходящие в естественные гряды: отсюда начиналась гавань древнего города», — рассказали в Институте истории материальной культуры РАН.

До сих пор, по оценкам учёных, исследовано не более 5% «всего, что может открыться в процессе изучения Акры». Территория античного города площадью около 3,5 га почти полностью скрыта водами Черного моря, за исключением небольшого западного участка на песчаной перемычке, превратившей устье реки в современное озеро Яныш.

Ученые намерены создать близ Акры научно-исследовательскую базу, которая могла бы обеспечивать сохранность археологических памятников.

«Изменение береговой линии и состояния дна в районе расположения античного города Акра происходят очень быстро, поэтому там нужен постоянный мониторинг. Его могла бы обеспечить круглогодичная база, где постоянно можно было бы проводить археологические исследования вне зависимости от погодных условий, — считает Сергей Соловьев. — На этой же базе можно было бы создать реставрационные мастерские, лаборатории, фондохранилища для первичной обработки, изучения и временного хранения находок. Можно продумать и систему сооружений, которые защищали бы территорию Акры от волнового воздействия. Все эти действия позволили бы в итоге задуматься и о создании полноценного музейного объекта, реставрации под водой, воссоздании подземных сооружений, которые скрыты глубоко».

По мнению археологов, Акра со временем могла бы превратиться в экскурсионный объект и центр подводного туризма мирового уровня. Подводные массивы с «археологическим материалом такого уровня», по оценкам экспертов, есть только в Средиземном, Эгейском морях и у берегов Северной Африки. Для Чёрного моря сохранившийся под водой город — уникален.

По мнению археологов, Акру могли основать выходцы из греческих полисов Нимфея или Пантикапея — крупнейших городов Боспорского государства (в древности оно занимало Керченский и Таманский полуострова, Восточное Приазовье и дельту Дона).