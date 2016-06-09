Пекин, 9 июня, 2016, 09:19 — ИА Регнум. Французский автомобильный концерн Citroen официально показал в Китае обновленный седан C4 L (Large), сообщает портал «Колеса.ру».

Citroen C4

На автомобильном рынке России этот автомобиль продается под названием C4 Sedan.

В результате рестайлинга машина получила не только новый внешний облик, но и обновленный интерьер. Длина и высота седана были увеличены. Ширина и размер колесной базы остались прежними.

Автомобиль получил новую решетку радиатора, «противотуманные» фары и бамперы нового облика.

В салоне C4 L появилась новая мультимедийная система с сенсорным дисплеем, и некоторые другие элементы интерьера.

В список оборудования новинки входят камера заднего вида, электронный стояночный тормоз, системы мониторинга ненаблюдаемых секторов, фиксации в полосе движения и предотвращения фронтального столкновения.

В набор моторов новинки вошли бензиновые 1,2-литровый двигатель на 117, или 1,6 — литровый на 167 лошадиных сил, а также 1,8-литровый бензиновый агрегат мощностью в 139 «лошадей» .

На автомобильный рынок КНР новый автомобиль должен выйти в июле этого года. Сообщается, что примерно в то же время стоить ждать старта продаж модели и в России.

Информации о стоимости обновленного седана C4 от Citroen пока нет. Сейчас в России текущая версия этой модели в базовой комплектации стоит от 0,879 до 1,3 млн рублей. Топовая модификация этого седана обойдется покупателю в 1,9 млн рублей.