Киев, 9 июня, 2016, 09:04 — ИА Регнум. Власти Франции не должны обращать внимания на принятую Сенатом резолюцию о постепенном смягчении ограничительных мер против России. Об этом говорится в заявлении посольства Украины во Франции в Twitter.

Анри Ривьер. Эйфелева башня. 1902

«Сенат принял резолюцию, призывающую к демонтажу санкций против России, — отмечается в сообщении. — Твердость и ответственность французского правительства имеют ключевое значение».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 июня Сенат Франции большинством голосов принял резолюцию, которая рекомендует правительству страны начать поэтапное смягчение режима санкций в отношении РФ.

Авторы документа призывают Париж при обсуждении в Брюсселе данного вопроса настоять на постепенном смягчении санкционного режима в соответствии с ходом выполнения Минских соглашений.

Отметим, что документ носит рекомендательный характер, однако это первый случай, когда парламент Франции абсолютным большинством принимает такое решение.

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