Москва, 9 июня, 2016, 08:51 — ИА Регнум. Действующей законодательной базы достаточно для того, чтобы привлекать виновных людей к ответственности, однако изменения можно лишь приветствовать. Как заявил 8 июня заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Москве Алексей Диокин в рамках «Специального корреспондента» на телеканале «Россия 1», запрет на опасное вождение позволит бороться со злом ещё более эффективно.

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По словам Алексея Диокина, большая часть явлений, подобных недавнему случаю с мажорами на Gelandewagen, сконцентрирована в Москве. Так, только за 2015 год свыше 700 человек привлекли к ответственности за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции. Эти представители «псевдомолодёжи» уже отбывают сроки административного ареста.

«Первопричина ведь в чём? В реакции общества. Дело в том, что борьба с «клоунами на дорогах» была востребована обществом. То, что вносятся изменения в законодательство, это можно только приветствовать. В настоящее время существующей законодательной базы достаточно, но вносимые изменения позволят бороться с этим злом на дорогах ещё более эффективно», — прокомментировал полицейский.

При этом обозреватель, автор рублики «Автодетали» на радио «Вести FM» Игорь Моржаретто напомнил, что на долю водителей, которые водят опасно, приходится примерно 20−25% аварий, причём большая их часть — ДТП с тяжёлыми последствиями.

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Как сообщало ИА REGNUM, правила ПДД накануне, 8 июня, официально пополнились термином «опасное вождение». К этим действиям относятся невыполнение требования уступить дорогу транспорту, который пользуется приоритетом, частое перестроение при интенсивном движении, несоблюдение бокового интервала, резкое торможение и ряд других моментов.