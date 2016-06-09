Москва, 9 июня, 2016, 08:48 — ИА Регнум. Brent продолжает бить рекорды, добравшись до отметки 52,56 долл./барр. и вновь побив очередной 7-месячный рекорд. По мнению старшего аналитика ГК Forex Club Алены Афанасьевой, свою роль здесь сыграло сразу несколько факторов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Во-первых, позитивные данные по объемам импорта в Китае дали надежду на то, что вторая по размерам экономика мира все же вернется в строй и начнет наращивать объемы потребления, тем самым изменив баланс спроса и предложения на рынке. Во-вторых, перебои с поставками из Нигерии, похоже, могут носить затяжной характер. В-третьих, отчет по запасам нефти в США от Американского института нефти (API) и Минэнерго еще больше приободрил инвесторов», — пояснила Афанасьева.

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«Однако любая негативная информация — будь то слабые китайские данные или восстановление поставок из Нигерии — может вызвать резкие распродажи Brent обратно в район 50,00 долл./барр. Впрочем, сегодня, 9 июня, скорее всего, актив продолжит укрепление в район 54,00, так как на «уходящий поезд» будут пытаться запрыгнуть и азиатские, и европейские инвесторы», — считает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, 9 июня мировые цены на нефть растут на фоне снижения предложения черного золота в мире, свидетельствуют данные торгов. Так, по состоянию на 08:07 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,38% — до 52,71 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,57%, до 51,52 доллара за баррель.