Пекин, 9 июня, 2016, 08:40 — ИА Регнум. Национальная комиссия здравоохранения и планирования семьи опубликовала результаты исследования, проводимого каждые 10 лет с 1975 г. Для исследования были отобраны более 161,7 тыс. полностью здоровых детей в возрасте до 7 лет.

zuowen1.info Измерение роста

Согласно опубликованному докладу, за последние 40 лет средний рост китайских детей увеличился на 8 сантиметров. С 2005 г. мальчики в возрасте 5 лет стали выше на 1,7 см, девочки того же возраста выросли на 1,8 см. Изменился не только рост, но и средний вес детей. По сравнению с 1975 г. современные дети стали тяжелее на 3,28−3,7 кг, пишет «Сянган жибао».

Значительно улучшилось физическое развитие и здоровье. Современные дети менее подвержены заболеваниям. Разница в росте и весе между городскими и сельскими детьми практически стерлась. В 1975 г. городские дети были в среднем на 4,1 см выше чем их сверстники из сельских районов, в настоящее время разница в росте не превышает 0,5 см.

Как отмечено в докладе, улучшение физических параметров и здоровья детей вызвано общим улучшением жизни среди населения. По прогнозам китайских специалистов, увеличение роста среди детей в возрасте до 7 лет продолжится, темпы развития останутся прежними.