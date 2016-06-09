Москва, 9 июня, 2016, 08:38 — ИА Регнум. Пара USD/RUB смогла пробить нижнюю границу 2-месячного диапазона, добравшись до 7-месячного минимума и четко следуя за динамикой Brent. Похоже, тесная корреляция с нефтью вновь восстановилась, а широкомасштабная слабость доллара создает условия для более уверенного поведения рубля, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Десятирублевые монеты

«Впереди заседание Банка России, которое, конечно, вряд ли окажет значительное влияние на пару, только если ЦБ не решится на резкое снижение ставки в размере 150−200 б.п. В таком случае рубль может получить удар и возобновить падение, так как его привлекательность как актива для спекулятивной стратегии carry trades значительно снизится», — пояснила Афанасьева.

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«В течение сегодняшнего дня, 9 июня, скорее всего, пара будет стремиться продолжить падение в район 62,20 при условии благоприятной динамики нефти», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, Центробанк РФ на 9 июня понизил официальные курсы доллара США и евро к рублю. Курс доллара США установлен на отметке 64,6797 рубля, он подешевел на 52,92 копейки к предыдущему значению. Евро опустился на 56,26 копейки и составил 73,5538 рубля. Цена нефти марки Brent поднялась на 0,38% до 52,71 доллара за баррель.