Абакан, 9 июня, 2016, 08:31 — ИА Регнум. Ежегодный товарооборот регионов Сибирского федерального округа (СФО) и Белоруссии исчисляется десятками миллиардов рублей, заявил глава Хакасии Виктор Зимин, выступая на пленарном заседании форума регионов России и Белоруссии в Минске.

r-19.ru Пленарное заседание форума регионов России и Белоруссии в Минске

В частности, в 2015 году товарооборот регионов СФО и Белоруссии превысил 50 млрд рублей. По словам Зимина, товарооборот Хакасии с Белоруссией равен примерно 1 млрд рублей в год.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Хакасии, руководитель региона выступил на форуме от имени глав сибирских регионов как председатель межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение».

«Сибирь стабильно экспортирует уголь, продукцию черной и цветной металлургии, в частности алюминий и его сплавы, многие другие товары, — отметил Виктор Зимин. — Беларусь значительно покрывает наши потребности в карьерной, сельскохозяйственной, бытовой технике. Это лишь некоторые наши взаимовыгодные позиции. Хотел бы отметить постоянно высокий спрос на тракторы марки «Беларус». В Сибири их почти 90 тысяч, и доля в общем парке сельхозтракторов составляет 34%. В моей родной Хакасии это соотношение почти вдвое больше — 63,5%. Всего в республике зарегистрировано более 3,5 тыс. единиц разной самоходной техники белорусского производства».

По словам главы Хакасии, одним из востребованных и перспективных направлений для сотрудничества остается развитие сервисного и гарантийного обслуживания, расширение сети дилерских центров, а также оснащение образовательных учреждений современной техникой, на которой в дальнейшем будут работать выпускники. Еще одно перспективное направление совместных проектов — сотрудничество по всем видам туризма и культуры.

Также Зимин поблагодарил Белоруссию за помощь Хакасии, которая серьезно пострадала от апрельских пожаров 2015 года: «Для многих семей важным подспорьем стала мебель, бытовая техника и другая продукция, которую направила нам братская Республика Беларусь. Мы получили несколько вагонов такой помощи». Он пригласил белорусскую делегацию в Хакасию на VI vеждународный форум по историко-культурному наследию «Сибер Ил», который состоится в республике в первых числах июля.

Добавим, протокол о развитии сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах между Белоруссией и межрегиональной ассоциацией «Сибирское соглашение» был подписан 9 лет назад.

В настоящее время в Сибирском федеральном округе проживают около 80 тысяч белорусов.

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