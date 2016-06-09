Москва, 9 июня, 2016, 08:29 — ИА Регнум. Реализация автомобилей АвтоВАЗ на российском авторынке в мае составила 20 597 единиц, что на 9,9% меньше, чем в мае 2015 года, сообщает «АВТОСТАТ».

lada.ru Продажа автомобилей

Примерно такие же показатели демонстрируют продажи с января по май — по сравнению с аналогичным периодом падение равно 10,6%.

Стоит отметить, что общее сокращение объёмов российского авторынка в мае на 14,5% сопровождается ростом в нем доли продукции АвтоВАЗ». За год она выросла с 17,8% до 18,6%.

Бестселлер АвтоВАЗа LADA Granta по итогам мая потерял 6% реализации. LADA Largus лишилась 19,1% продаж, а внедорожники LADA 4×4 лишились 37,5% покупателей по сравнению с прошлым годом.

Сильнее всего за год просели продажи LADA Kalina — на 80,4% по сравнению с маем 2015 года.