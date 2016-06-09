Москва, 9 июня, 2016, 08:23 — ИА Регнум. Так называемые мажоры, резкие и дерзкие только между собой, однако ситуация меняется, когда речь идёт уже о привлечении их к уголовной ответственности. Таким образом официальный представитель СКР Владимир Маркин в эфире «Специального корреспондента» на телеканале «Россия 1» 8 июня прокомментировал майский инцидент с молодёжью на Gelandewagen, устроившей гонки с полицией.

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«Правильно сказали, процитировав классика, что этим оборзевшим ребятам придётся отвечать не только по административной статье. Все так называемые мажоры, они все такие резвые и дерзкие между собой, пока дело не касается привлечения их к ответственности, не административной. Когда они понимают, что могут отделаться взяткой или штрафом, они так и будут себя вести», — отметил Владимир Маркин.

По словам представителя СКР, мажоры на Gelandewagen или любые другие действительно говорят дерзкие слова, однако, оказавшись в кабинете следователя, они понимают, что завтра могут с одной тачки пересесть и уже пешком таскать другую тачку.

«Я хочу, чтобы все поняли, что прошли те времена, когда кто-то может по телефонному звонку или по каким-то другим каналам позвонить, кому бы то ни было, решить вопрос полюбезно», — заключил Маркин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 мая в Москве задержали молодых людей, которые на автомобиле Mercedes Gelandewagen пытались скрыться от полиции. Они двигались с большим превышением скорости и другими грубыми нарушениями ПДД. Когда машину удалось остановить, оказалось, что владельцем автомобиля является сын вице-президента компании «Лукойл» Руслан Шамсуаров. Молодых людей оштрафовали и отпустили домой. Владелец автомобиля принёс извинения в социальных сетях.