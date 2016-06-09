Берлин, 9 июня, 2016, 08:17 — ИА Регнум. Немецкий телеканал ARD выпустил новый документальный фильм о допинге в российском спорте, в котором сотрудники СМИ раскрывают возможную причастность министра спорта РФ Виталия Мутко и его заместителя Юрия Нагорных к сокрытию положительной допинг-пробы у одного из футболистов «Краснодара», взятой в 2014 г. после матча чемпионата России с «Ростовом». Об этом, как передает Deutsche Welle, говорится на сайте канала.

Дарья Антонова ИА REGNUM Виталий Мутко

Автором фильма вновь стал германский журналист Хайо Зеппельт. Обвинения основаны на тексте письма бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

В эфире телеканала была продемонстрирована переписка, которую якобы вели сотрудники Российского антидопингового агентства (РУСАДА) с неким «ВЛ» и «ЮД».

«Решение (по игроку) нужно согласовать с ВЛ», — якобы говорится в письме, отправленном одним из сотрудников лаборатории.

Сотрудники СМИ отмечают, что это инициалы Виталия Леонтьевича Мутко, а никто из игроков «Краснодара» в итоге не был дисквалифицирован.

Напомним, именно с «документального» фильма ARD, который не содержал ни одного факта, а только голословные утверждения, выпущенного в декабре 2014 года, и началась массированная атака на российский спорт.

Первой жертвой стали российские легкоатлеты, потом конькобежцы, вскоре российский спорт «накрыл» мельдониевый скандал. Теперь Запад решил ударить по главному спортивному чиновнику России.

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