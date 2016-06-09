Телеканал ARD «разоблачает» спортивных чиновников РФ
Берлин, 9 июня, 2016, 08:17 — ИА Регнум. Немецкий телеканал ARD выпустил новый документальный фильм о допинге в российском спорте, в котором сотрудники СМИ раскрывают возможную причастность министра спорта РФ Виталия Мутко и его заместителя Юрия Нагорных к сокрытию положительной допинг-пробы у одного из футболистов «Краснодара», взятой в 2014 г. после матча чемпионата России с «Ростовом». Об этом, как передает Deutsche Welle, говорится на сайте канала.
Автором фильма вновь стал германский журналист Хайо Зеппельт. Обвинения основаны на тексте письма бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
В эфире телеканала была продемонстрирована переписка, которую якобы вели сотрудники Российского антидопингового агентства (РУСАДА) с неким «ВЛ» и «ЮД».
«Решение (по игроку) нужно согласовать с ВЛ», — якобы говорится в письме, отправленном одним из сотрудников лаборатории.
Сотрудники СМИ отмечают, что это инициалы Виталия Леонтьевича Мутко, а никто из игроков «Краснодара» в итоге не был дисквалифицирован.
Напомним, именно с «документального» фильма ARD, который не содержал ни одного факта, а только голословные утверждения, выпущенного в декабре 2014 года, и началась массированная атака на российский спорт.
Первой жертвой стали российские легкоатлеты, потом конькобежцы, вскоре российский спорт «накрыл» мельдониевый скандал. Теперь Запад решил ударить по главному спортивному чиновнику России.
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