Киев, 9 июня, 2016, 08:22 — ИА Регнум. Москва посеяла в умах политиков, журналистов, военнослужащих, интеллектуалов и дипломатов по всему миру уверенность в том, что Россия представляет серьезную военную угрозу и готова, будь на то необходимость, противостоять НАТО, даже в рамках Третьей мировой войны, и в этом и состоит стратегия России, пишет старший научный сотрудник Киевского института евроатлантического сотрудничества Андреас Умланд в статье для National Interest.

ИА REGNUM Кремлевская звезда

Создавая напряженность в отношениях с Западом, Кремль смещает фокус внимания Вашингтона и Брюсселя с действительного положения вещей. В результате того, что западное политическое и военное руководство поддаются на уловки Москвы, падает уровень безопасности в Восточной Европе — что чревато рисками для существования всего человечества. Такое развитие событий, считает Умланд, играет тем не менее на руку «путинскому режиму», стабилизируя его.

Поддавшиеся на действия Москвы НАТО и страны, в него входящие, отмечает автор, слишком активно реагируют в плане риторики, военного вмешательства и политических мер на новую агрессивность России. Они не понимают, что их гнев направлен не по адресу, а сами они пляшут под дудку Кремля. Западные политики и военное командование посылают почти ежедневно сигналы Москве в ответ на её военные провокации по западным границам страны и диверсионной деятельности на территории ЕС. Войска и инфраструктура НАТО движутся на восток, затраты на содержания блока растут, ходят разговоры о принятии в альянс таких стран, как Швеция и Финляндия. И именно этого, а не реального конфликта, добивается Кремль своим поведением, поскольку Москва не сможет вести новую холодную, не говоря уже о горячей, войну с Западом.

Автор подчеркивает, что многие забывают, что нынешняя Россия — это не Советский Союз, и дело не в том, что страна намного слабее своего предшественника. Руководство в Москве, в отличие от бывшего коммунистического, глубоко интегрировано в Запад, где у правящего класса счета, недвижимость, а также куда они отправляют учиться своих детей.

Хотя Россия, по мнению автора, и пытается создать впечатление агрессивного евразийского гегемона, Российская Федерация — это не возрожденный СССР, не восточноевропейский Китай и даже не современный эквивалент нацистской Германии. И всё же, несмотря на экономические проблемы, Кремль смог убедить большое число западных дипломатов, аналитиков и бизнесменов в том, что «Россия снова в деле».

И хотя страна обладает армией и новейшей техникой, а также такой системой и населением, которые позволяют Путину совершать необдуманные и радикальные шаги, однако Россия по-прежнему, как высказался бывший глава Минэкономразвития Герман Греф, «страна-дауншифтер».

И все успехи России заключаются в том, что Москва умело устанавливает повестку дня для ЕС и НАТО, направляя конфронтацию в одну из тех немногочисленных областей, где у России есть некоторые преимущества — в военную сферу. Несмотря на зависимость от западных рынков, инвестиций и других областей сотрудничества, Россия постепенно втягивает евроатлантическое сообщество в ситуацию постоянной нестабильности, благодаря которой, в свою очередь, стабилизируется и самое правление Путина.