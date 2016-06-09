Южно-Сахалинск, 9 июня, 2016, 08:05 — ИА Регнум. Число автомобилей, ввезенных из-за рубежа в Сахалинскую область в этом году, в два раза меньше, чем в 2015 г. При этом снижение импорта машин наблюдается в регионе на протяжении трех лет, заявил на пресс-конференции начальник Сахалинской таможни Виктор Холичев, сообщает 9 июня «Сахалин-Курилы».

westcoastautotransport.com Импорт автомобилей

За пять месяцев этого года на Сахалин ввезли 363 автомобиля, за аналогичный период прошлого года — 731. Однако количество граждан и транспортных средств, пересекших границу в этом году, увеличилось. Оба показателя выросли на 3% и достигли 66,8 тыс. человек и почти 2 тыс. единиц соответственно.

В целом внешнеторговый оборот островного региона по весу составил свыше 6 млн тонн, что на 23% превышает показатель прошлого года, однако по стоимости он увеличился лишь на 1%. С января по май таможня Сахалина перечислила в бюджет России сумму в размере 4,9 млрд рублей, в то время как за пять месяцев прошлого года — 1,5 млрд рублей. За весь 2015 год объем поступлений составил 4,7 млрд рублей.