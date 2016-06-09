Токио, 9 июня, 2016, 08:03 — ИА Регнум. Токио обратился к Москве с просьбой «обратить внимание» на возникшую ситуацию с военными судами России и Китая, появление которых вблизи спорных островов Сенкаку (принадлежность этой территории Японии оспаривается Китаем) вызвало сильную тревогу у руководства Страны восходящего солнца. Об этом сообщил на брифинге в Токио генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.

sensapo.blog.fc2.com Острова Сенкаку

«Через дипломатические каналы мы попросили Россию обратить внимание на это», — заявил Суга.

Суга отметил, что подобные действия являются неприемлемыми и от Пекина требуется, чтобы Китай в дальнейшем воздержался от них. Требования поддерживаются «международным сообществом, и прежде всего США».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 июня заместитель министра иностранных дел Японии Акитака Сайки заявил, что руководство страны испытывает глубокую тревогу из-за китайских и российских военных судов, замеченных вблизи Сенкаку. Послу Китая был передан со стороны МИД Японии протест.

Напомним, что остова Сенкаку являются спорной территорией. Китай считает, что эти острова принадлежали ему раньше, чем они были официально признаны японской территорией.