Пекин, 9 июня, 2016, 07:49 — ИА Регнум. На пресс-конференции в Пекине официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Хун Лэй в очередной раз заявил, что Пекин не намерен участвовать в каких-либо разбирательствах в связи с односторонним обращением Филиппин в международный арбитражный суд в Гааге.

Молодые орлы расправляют свои крылья. Плакат КНР. 1977

«Инициировав арбитраж в 2013 г., Филиппины добровольно отказались от возможности решения территориальных разногласий путем мирного диалога. Пекин призывает Манилу вернуться на правильный путь урегулирования соответствующих споров путем двусторонних переговоров. Филиппины должны отозвать свой иск в международный суд в Гааге», — заявил пресс-секретарь МИД КНР.

Хун Лэй отметил, что Филиппины злоупотребляют процедурами урегулирования споров, изложенными в Конвенции ООН по вопросам морского права. Кроме того, действия филиппинских властей дискредитируют Декларацию о поведении сторон в акватории Южно-Китайского моря, пишет «Синьхуа».

«Китай по-прежнему открыт для мирных переговоров. Филиппины должны немедленно прекратить совершать противоправные действия и сесть за стол переговоров», — сообщил Хун Лэй.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в конце февраля 2016 г. власти Филиппин призвали Китай соблюдать решение международного арбитражного суда в Гааге относительно территориальных разногласий в Южно-Китайском море.