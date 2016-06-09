США, 9 июня, 2016, 08:00 — ИА Регнум. Американские археологи из университета Пардью в Уэст-Лафайетте нашли на Аляске свидетельства контактов жителей Северной Америки с Азией за много веков до открытия Америки Христофором Колумбом, сообщается в Journal of Archaeological Science.

Эскимосы на каяках. Аляска 1929

Среди артефактов и орудий труда, найденных на одной из стоянок древних эскимосов на полуострове Сьюард, ученые обнаружили шесть металлических предметов. Такие находки являются уникальными, так как жители Америки не умели выплавлять металл. Металлические украшения и орудия труда были большой ценностью для обитателей Нового Света в античные времена и в Средневековье и использовались до полного износа, передаваясь по наследству.

Находка тем более ценна, что металл, из которого предметы состоят, не относится к метеоритному железу, меди или бронзе, как это обычно бывало у предков индейцев и эскимосов. Его внутренняя структура, изученная при помощи рентгеновских кристаллографов и спектрометров, и химический состав говорят о том, что металл был выплавлен на территории современного Китая.

Возраст найденных предметов составляет не менее 800 лет, следовательно, свидетельствует о том, что жители Азии активно торговали с обитателями Северной Америки за несколько веков до прибытия туда европейцев.