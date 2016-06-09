Якутск, 9 июня, 2016, 08:02 — ИА Регнум. Три региона Дальнего Востока накопили свыше 142 млн рублей задолженности по ипотечному кредитованию. Наиболее сложная обстановка в Якутии, в Хабаровском крае и Приморье. В общей сложности дальневосточники не выплатили банкам более 200 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Долг

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Согласно данным, опубликованным экспертами «Дальневосточных рейтингов», в списке регионов по уровню задолженности населения по ипотечному кредитованию на первом месте находится Якутия. Жители республики не оплатили свыше 50,7 млн рублей взносов. В Хабаровском крае — более 46,7 млн рублей, Приморье — чуть меньше 44,7 млн рублей.

На четвертой позиции находится Амурская область, где цифра задолженности почти достигла 25,8 млн рублей, на Сахалине — 17,8 млн рублей, Камчатка — 10,5 млн рублей.

Самые низкие показатели задолженности по ипотечному кредитованию отмечены в Магаданской области, Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе. В первом случае цифра едва превышает 7 млн рублей, во втором — 3,9 млн рублей. Население Чукотки «проштрафилось» всего на 1,8 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам I квартала 2016 года объём денежных средств на счетах граждан в банках, зарегистрированных в ДФО, составил 268,7 млрд рублей. Это на 11 млрд рублей (3,9%) меньше, чем по данным на начало года. Вместе с этим у населения дальневосточных регионов долгов перед кредитными организациями в 4 раза больше, чем у самих субъектов РФ.