Вашингтон, 9 июня, 2016, 07:39 — ИА Регнум. Интернет-ресурс «Республиканцы против Трампа» (www.republicansagainsttrump.org), который создала претендент на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон, предлагает получить бесплатную наклейку с одноименной надписью за обещание не голосовать за миллиардера на президентских выборах-2016.

republicansagainsttrump.org «Республиканцы против Трампа»

Как сообщают «Вести.Ru», на сайте размещена соответствующая форма, которую необходимо заполнить для того, чтобы получить наклейку.

Отметим, что интернет-ресурс, который состоит всего из одной страницы, был подготовлен в кратчайшие сроки: избирательный штаб Клинтон зарегистрировал его 27 мая, а уже 2 июня он был запущен.

«Дональд Трамп недостоин быть президентом, — говорится в тексте над формой. — Он не представляет мои взгляды как республиканца и, что гораздо важнее, мои ценности как американца. Он не выражает мое мнение, и я не буду голосовать за него».

Претендент на пост президента США от Демократической партии предлагает своим сторонникам подписаться под ним, одновременно внеся личные данные — имя, место жительства, адрес электронной почты.

Ранее телеканал CNN сообщил, что главный претендент на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон начала поиски кандидата в вице-президенты США.

«Я должна быть уверена, что человек, которого я выберу, сможет при необходимости немедленно приступить к исполнению обязанностей главы государства», — сказала Клинтон.

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