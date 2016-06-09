Оренбург, 9 июня, 2016, 07:35 — ИА Регнум. На всей территории Оренбургской области введен режим повышенной готовности из-за саранчи. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности региона, по саранчовым в Оренбуржье неблагоприятный прогноз.

flitto.com.cn Саранча

По оценке зимующего запаса саранчовых также ожидается напряженная ситуация, на всей территории Оренбургской области введен режим «Повышенная готовность», сообщил первый заместитель министра Минсельхоза региона Григорий Захаров.

Стоит отметить, весной министерство предупреждало о сложной фитосанитарной обстановке.

Руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Оренбургской области Бисембэ Балгужинов отметил, что обследования зимующего запаса завершились. Площадь обследования составила 92,95 тыс. га. Кубышки стадных и нестадных видов выявлены на площади 62,37 тыс. га. Отрождение итальянского пруса началось на пять дней раньше по сравнению с 2015 годом: в южной зоне — с 20 мая, в центральной — с 24 мая, в западной — с 30 мая.

По данным Россельхозцентра, отрождение проходит растянуто, неактивно. Причиной являются неблагоприятные погодные условия: пониженные температуры, ветреная погода, недостаточное количество суммы эффективных температур.

Сегодня наблюдения за развитием саранчовых вредителей ведутся в ежедневном режиме. Ведется постоянный обмен информацией с коллегами из соседних субъектов Российской Федерации, а также из Казахстана. Совместные обследования проведены в Первомайском, Соль-Илецком, Илекском, Новоорском районах на обшей площади 500 га.

На заседании рабочей группы по вопросу «Организация проведения мероприятий по борьбе с саранчовыми вредителями» для оперативного предотвращения чрезвычайной ситуации с саранчовыми вредителями принято решение о создании резервного фонда пестицидов в каждом муниципальном образовании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году из бюджета области выделено 25 млн рублей на приобретение средств защиты растений.

Имеется резервный фонд инсектицидов по линии ЧС на сумму 10 млн рублей в 21 муниципальном образовании области в количестве 3435 литров для обработки 45,8 тыс. га. Для обработки федеральных земель в область завезено 800 литров инсектицида для обработки 10,7 тыс. га.