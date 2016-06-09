Кызыл, 9 июня, 2016, 07:25 — ИА Регнум. У исполняющего обязанности главы Тувы Шолбана Кара-оола будет некоторый ситуативный рост в рейтинге влияния глав субъектов Российской Федерации, который готовит Агентство политических и экономических коммуникаций, но в целом его влияние невысоко, это связано с политической и географической удаленностью региона от центра. Об этом в ходе в ходе круглого стола в пресс-центре ИА REGNUM заявил генеральный директор АПЭК, член Высшего совета партии «Единая Россия», кандидат исторических наук Дмитрий Орлов.

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Участникам круглого стола поступил вопрос относительно майского рейтинга АПЭК, в котором Кара-Оол занял 83-е место: «Президент России Владимир Путин в конце мая принял досрочную отставку главы Тувы Шолбана Кара-оола, назначил его временно исполняющим обязанности главы республики и пожелал ему успехов на досрочных выборах, которые пройдут уже этой осенью. Тем не менее в последнем рейтинге Агентства политических и экономических коммуникаций Кара-оол занял 83-е место — третье с конца списка, при этом еще и потеряв по сравнению с апрелем четыре позиции. Как можно объяснить этот феномен? Незнанием экспертами региональных реалий или есть что-то, о чем не подозревают местные наблюдатели?».

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«Исследование проводилось еще до встречи Кара-оола с президентом, — сказал Орлов. — Должен сказать, что есть группа слоборесурсных, удаленных от центра во всех смыслах — географически и политически — регионов. Среди них и Тува — это не самый важный регион страны, так сложилось. Я хочу подчеркнуть, что невысокое влияние глав регионов в рейтинге АПЭК не означает, что у них есть какие-то проблемы в их политическом позиционировании или в их текущей деятельности, и вовсе не означает, что им угрожает отставка. У нас есть губернаторы, которые на восьмидесятых позициях находятся годами и успешно работают. Но политически они все же удалены от центра. Низкая влиятельность — это факт. Думаю, у Кара-оола, с учетом поддержки Сергея Шойгу, будет некоторый ситуативный рост, но, конечно, не до вершин рейтинга».

Как уже сообщало ИА REGNUM, о намерении уйти досрочно в отставку и участвовать в губернаторских выборах Шолбан Кара-оол заявил на встрече с главой государства Владимиром Путиным 23 мая. Проведение выборов главы республики 18 сентября нынешнего года он мотивировал также необходимостью экономии бюджетных средств, поскольку в этом случае местные выборы совпадут с думскими. Президент России доводы Кара-оола счел логичными, заявление об отставке удовлетворил и назначил его временно исполняющим обязанности руководителя Тувы.

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На праймериз «Единой России» выдвинули свои кандидатуры пять человек. Кара-оол лидирует на предварительном голосовании, получив в свою поддержку более 90% голосов выборщиков. Решение о выдвижении кандидата на пост главы республики партия власти планирует принять в ближайшие недели.