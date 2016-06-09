Орландо, США, 9 июня, 2016, 07:22 — ИА Регнум. В Орландо и Глендейле команды Группы B сыграли вторые матчи группового турнира.

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[[[flag-br]]] Сборная Бразилии — [[[flag-ht]]] Сборная Гаити 7:1 (3:0)

— Сборная Гаити (3:0) [[[flag-ec]]] Сборная Эквадора — [[[flag-pe]]] Сборная Перу 2:2 (1:2)

Для сборной Бразилии в игре против сборной Гаити было только два варианта, либо победа, либо крупная победа. По первому тайму стало ясно, что победа будет крупной. Однако и сборная Гаити отметилась забитым голом, что можно признать достижением. В итоге Бразилия победила 7:1, а бразильский нападающий Коутиньо сделал первый на турнире хет-трик.

Сборная Перу должна была играть со сборной Эквадора только на победу, чтобы гарантировать себе участие в плей-офф. Перуанцы начали здорово, и забили два быстрых гола, на 5-й и 13-й минутах Это сделали Куэва и Флорес. Эквадор как начал игру невразумительно, так и вёл её без особого результата, пока на 39-й минуте им удалась отличная комбинация, завершившаяся голом в ворота перуанцев Антонио Валенсия перебросил по высокой дуге защитников, а Эннер Валенсия принял мяч на грудь и, не опуская на землю, вколотил его в угол. До конца первого тайма эквадорцы больше забить не смогли, но зато они сделали это сразу после перерыва, сравняв счёт на 49-й минуте, это сделал Боланьос. Игра пошла обоюдоострая, с большим количеством моментов как в ту, так и в другую сторону. Перуанцам победа была нужнее, и их атаки становились всё настойчивее, но эквадорцы оборонялись успешно. В добавленное арбитром время защитник Габриэль заработал вторую жёлтую карточку в неудачной попытке сорвать острую контратаку перуанцев, которая завершилась опасным, но чуть-чуть неточным ударом по воротам, а судья, оформив все положенные действиям в связи с удалением, дал финальный свисток. Ничья 2:2.

Теперь перед последним туром никто из сборных Группы B не обеспечил себе выход в плей-офф, но перуанцам нужно будет обязательно побеждать Бразилию, а Эквадору — Гаити.