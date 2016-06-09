Рим, 9 июня, 2016, 07:22 — ИА Регнум. Итальянский футбольный клуб «Рома» уступает «Ювентусу» Миралема Пьянича, сообщает «Спорт-Экспресс».

eurosport.de Миралем Пьянич

Сумма, которую туринский клуб заплатит за трансфер, равна €38 млн. Полузащитник Миралем Пьянич подпишет с «Ювентусом» пятилетний контракт. Контракт Пьянича с римским клубом истекал летом 2018 года.

Кроме «Ювентуса», на Пьянича претендовали «Барселона», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

В минувшем сезоне полузащитник сыграл в составе «Ромы» в 42 матчах, 12 раз забил гол в ворота соперников и сделал 13 голевых передач коллегам. Кроме «Ювентуса», на Пьянича претендовали «Барселона», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Tuttomercatoweb, заменит Пьянича в составе «Ромы» Аксель Витсель, играющий сейчас за «Зенит».