Москва, 9 июня, 2016, 07:14 — ИА Регнум. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в ближайшее время рассмотрит решение Международной федерации тенниса (ITF) о дисквалификации на 2 года теннисистки из РФ Марии Шараповой.

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«WADA изучит это решение, включая его обоснования, и решит, пользоваться ли своим независимым правом подать апелляцию в Арбитражный спортивный суд», — говорится в сообщении антидопингового агентства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, теннисистка Мария Шарапова была предварительно отстранена от соревнований с 12 марта после обнаружения в её допинг-пробах запрещенного с 1 января 2016 года мельдония и с тех пор продолжает терять позиции в рейтинге.

8 июня Международная федерация тенниса объявила о дисквалификации теннисистки Шараповой на 2 года. Решение вступает силу с 26 января 2016 года.

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