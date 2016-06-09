Оренбург, 9 июня, 2016, 07:12 — ИА Регнум. Судебная коллегия по уголовным делам Оренбургского областного суда рассмотрела апелляционные жалобы на приговор Дзержинского районного суда Оренбурга по уголовному делу в отношении бывшего ректора Оренбургского государственного института менеджмента, доктора экономических наук, профессора Олега Свиридова, а также его супруги и экс-заместителя Аллы Свиридовой, а также его секретаря Сергея Попова. Согласившись с заключением прокурора, участвовавшего в рассмотрении дела в апелляционной стадии, судебная коллегия снизила назначенное каждому из осужденных наказание на два месяца. В остальной части приговор оставлен без изменения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник прокурора региона Ольга Аникеева.

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Напомним, что Олег Свиридов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение в особо крупном размере», Алле Свиридовой и Сергею Попову инкриминированы преступления, предусмотренные частью 5 статьи 33, частью 4 статьи 160 УК РФ «Пособничество в присвоении денежных средств в особо крупном размере».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам прокурорской проверки, Свиридов на протяжении четырех лет, начиная с 2009 года, принимал на работу «виртуальных» работников и получал за них заработную плату: 18 человек педагогического состава в разные годы были приняты на работу только по документам. Кроме того, Олега Свиридова обвинили в махинациях со студенческими премиальными выплатами и выплатами для педагогов вуза. В суде установлено, что Свиридов в период с декабря 2009 по декабрь 2013 года присвоил себе свыше 8 млн рублей, принадлежавших Оренбургскому государственному институту менеджмента (ОГИМ), ректором которого он являлся.

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Часть денег была похищена под видом выплат преподавателям и бывшим студентам вуза по виртуальным договорам, заключенным в рамках реализации Президентской программы профессиональной подготовки управленческих кадров, руководителем которой являлась супруга ректора. Фактически педагоги не проводили учебных занятий, денежные средства за них получал Свиридов.

Другую часть средств Свиридов присвоил с помощью банковских карт, которые были оформлены по его поручению на 66 работников института и 48 студентов. Педагогам на карту перечислялись премии и доплаты за квалификационную категорию, учащимся — мнимые повышенные стипендии. Преподаватели не имели возможности получать деньги из-за того, что в приказном порядке сдали карты секретарю ректора. Деньги у студентов изымались под предлогом допущенной ошибки при их начислении.

За совершенные преступления суд приговорил Свиридова к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафу в размере 150 тыс. рублей. Также он на два года лишен права занимать должности, связанные с административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями. Кроме того, суд взыскал с него в пользу института 8 млн рублей в счет возмещения причиненного материального ущерба.

Алле Свиридовой назначено наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года и штраф в размере 30 тыс. рублей. Попов осужден к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком один год и штрафу 20 тыс. рублей.

В 2015 году вынесены приговоры в отношении еще двоих пособников профессора. Евгений Науменко и Артур Читчан осуждены на два года шесть месяцев и 2 года условно с испытательным сроком 2 года. Суд также назначил Науменко наказание в виде штрафа в размере 80 тыс. рублей.