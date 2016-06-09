Якутск, 9 июня, 2016, 07:47 — ИА Регнум. Японская компания «Komaihaltec Inc.» намерена построить в посёлке Тикси Булунского района Якутии новую ветряную электрическую станцию. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства ЖКХ и энергетики республики, при строительстве будут учтены особенности воздействия экстремального климата.

Ветряная электростанция

Представители компании, выбирая площадку для строительства, осмотрели единственную ветроустановку Якутии, пострадавшую осенью 2015 года в результате сильных порывов ветра и пурги. Как отмечают специалисты АО «Сахаэнерго» металл данной ветроустановки не выдержал воздействия низких температур, возникли микротрещины, в результате чего во время сильной пурги мачта не выдержала напора ветра.

Для более детального изучения последствий воздействия климата на металл японские специалисты взяли образец конструкции. По их словам, данный опыт поможет им учесть особенности воздействия экстремального климата и применить все необходимые требования и условия для успешной реализации проекта.

В посёлке Тикси представители «Komaihaltec Inc.» побывали с 7 по 8 июня. Делегация осматривала местность в нескольких километрах от поселка Тикси, которая по мнению японских проектировщиков является наиболее оптимальной для строительства. Порывы ветра в п. Тикси порой достигают до 35 м/с, а его среднегодовая скорость — 5,8 м/с.

В министерстве ЖКХ и энергетики республики напоминают, что компания «Komaihaltec Inc.» имеет успешный опыт строительства ветряной электрической станции в Усть-Камчатске. Специально для арктических условий японские партнеры усовершенствовали имеющиеся разработки Komaihaltec Inc., поэтому ветряки будут способны выдерживать большие перепады температур и морозы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии также развивается строительство солнечных электростанций. В 2015 году в республике открылась сама крупная в ДФО солнечная электростанция в поселке Батагай Верхоянского района. Проект был внедрён благодаря соглашению о взаимодействии в сфере развития возобновляемых источников энергии, подписанному между руководством республики и ОАО «РАО Энергетические системы Востока».