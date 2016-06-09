Петропавловск-Камчатский, 9 июня, 2016, 06:52 — ИА Регнум.



мэрия ПКГО Этнодеревня

«Фронтовики» на Камчатке требуют от прокуратуры региона провести проверку по обоснованности строительства увеселительных заведений на берегу озера Култучное в центре Петропавловска-Камчатского. По словам общественников, работы там уже ведутся, но такие объекты могут негативно повлиять и на так не очень хорошее экологическое состояние водоема.

Как рассказала корреспонденту ИА REGNUM активист ОНФ и эколог Тамара Куринова, на условиях благоустройства территории администрация Петропавловска предоставила участок у озера одному из предприятий.

«Эта компания допускает грубейшие нарушения Земельного, Водного, Лесного и Градостроительного кодексов России, так как капитальное строительство заключенным договором не предусмотрено. В итоге в водоохранной зоне озера Култучное без согласований, экспертиз и общественных слушаний началось возведение ресторана. На сегодняшний день в пределах участка произведена отсыпка береговой части водного объекта, вырублено более 40 деревьев, залит фундамент на трех площадках. Относительное благополучие этого места снова будет нарушено», — заявила Куринова.

Сейчас ОНФ призвал прокуратуру Камчатки дать правовую оценку деятельности инициатора работ и администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, а также применить меры прокурорского реагирования для прекращения капитального строительства в прибрежной зоне озера Култучное.

В мэрии Петропавловска корреспонденту ИА REGNUM пояснили, что на территории возле озера планируется построить этнографическую деревню с рестораном в виде пакетботов.

При этом, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, несколько лет назад на берегу Култучного озера стояли десятки маленьких кафе — «шашлычек». Экологи добились их ликвидации, так как они усугубляли и без того тяжелое состояние озера, куда впадают все городские стоки. Култучное озеро расположено непосредственно в центре Петропавловска и разделено с Авачинской бухтой небольшой дорогой и городским пляжем. Раньше озеро было проточным. В него впадало множество ручьев и небольшая речка. Туда заходили на нерест кижуч, голец, корюшка. В 40-х годах прошлого века, при строительстве улицы Набережной, через залив был построен мост для выезда на другую улицу. Кроме того, в 1959 году была закончена отсыпка территории, на которой был построен большой стадион. С годами озеро засорилось. Сейчас его состояние вызывает опасение у экологов.