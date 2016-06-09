Барнаул, 9 июня, 2016, 06:44 — ИА Регнум. «Большая вода» дошла до барнаульского микрорайона Затон. Сегодня утром, 9 июня, в 8:00 (местн.) река Обь вышла из берегов и подтопила более 30 земельных участков. Об этом информирует пресс-центр Барнаула. Отмечается, что за последние сутки уровень воды поднялся на 10 см. и составляет сейчас 538 сантиметров над нулем водомерного столба.

пресс-центр мэрии Барнаула Паводок-2016 в Барнауле

«Подтопления жилых домов в микрорайоне по-прежнему не зафиксировано. В связи с тем, что объездная дорога на остров Шубинский (от улицы Водников, 52 до улицы Матросской) размыта, проезд через баржи открыт для всех видов автотранспорта», — говорится в официальном сообщении городской мэрии.

Между тем алтайские спасатели прогнозируют дальнейшее повышение уровня Оби до отметки 555 см. (опасная отметка 540 см).

Как уже сообщало ИА REGNUM, вторая волна паводка на Алтае может принести немало бед. Накануне, 8 июня, от схода селевого потока пострадало село Сараса (Алтайский район).

«Необходимо продолжить работу с населением, проживающим в зонах подтопления… Вторая волна паводка еще не закончилась, поэтому расслабляться нельзя», — об этом заявил первый вице-губернатор Сергей Локтев накануне в ходе учебно-методического сбора в ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю.