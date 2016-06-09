Петропавловск-Камчатский, 9 июня, 2016, 06:11 — ИА Регнум. Лидер камчатских профсоюзов Андрей Зимин намерен попытать силы в выборах в Госдуму по одномандатному округу от Камчатки. Выдвинуть свою кандидатуру он намерен, если соответствующий вопрос будет положительно решен на съезде профсоюзной партии «Союз труда» в июне, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе тред-юнионов.

ИА REGNUM Госдума

«Безусловно, шансы выиграть в честной борьбе с любым, подчеркиваю, с любым кандидатом от правящей сегодня партии более чем очевидны, но при условии: поддержать единого камчатского кандидата должны как минимум две ныне действующие парламентские партии. Получится ли это? Не знаю. Надо подумать и переговорить», — приводит пресс-служба заявление самого Зимина.

Политолог Андрей Веськин считает, что участие Андрея Зимина в выборах в Госдуму принесет «довольно интересное разнообразие». Собеседник ИА REGNUM напомнил, что на выборы от Камчатки собрался и бывший губернатор региона Михаила Машковцев.

«Они оба — прекрасные ораторы и известные в крае люди. Даже если бы они вдвоем участвовали в выборах, то кампанию уже можно было бы назвать интересной, ну, или веселой… Но эти выборы становятся более интересными еще и в связи с тем, что главный кандидата от «Единой России» — это «тяжеловес» Ирина Яровая с огромным опытом политической борьбы, и в ораторском искусстве ей также не откажешь. Если все трое «схлестнутся» за одно кресло, нам будет на что посмотреть», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Ирина Яровая стала лидером праймериз «Единой России». Вторым номером оказался глава Петропавловска Константин Слыщенко. Эксперты при этом не исключают, что Яровая может быть включена в федеральный список партии, но это не мешает ей одновременно баллотировать и по одномандатному округу.