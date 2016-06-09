Пекин, 9 июня, 2016, 06:04 — ИА Регнум. Государственное статистическое управление КНР опубликовало отчет, согласно которому индекс потребительских цен (CPI) в мае снизился до 2%. Таким образом, уже второй месяц подряд в Китае регистрируется снижение уровня инфляции.

David Dennis Китайская юань

Сотрудники главного статистического органа Китая сообщили о продолжающемся удорожании мясных продуктов. Стоимость 1 кг свинины увеличилась на 2,3%. Неожиданно для многих специалистов цены на овощи и фрукты упали сразу на 21,5%, что, в свою очередь, и привело к очередному снижению уровня инфляции, пишет «Синьхуа».

Индекс потребительских цен (индекс CPI) является ключевым показателем уровня инфляции в государстве. В апреле этого года в Китае был зафиксирован показатель индекса CPI на уровне 2,3%.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в апреле уровень инфляции в Китае снизился, несмотря на резкое подорожание продуктов питания. Стоимость 1 кг свинины в апреле увеличилась на 33,5%. Овощи и фрукты подорожали более чем на 20%.