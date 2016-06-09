Москва, 9 июня, 2016, 05:49 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть приближаются к отметке в $53 за баррель, свидетельствуют данные торгов Лондонской и Нью-Йоркской бирж.

ИА REGNUM Нефть

По состоянию на 5:46 мск цена августовского фьючерса на нефть марки Brent составила $52,78 за баррель, она прибавила 2,539%.

Нефть марки WTI с поставкой в июле к этому времени подорожала на 2,441% и составила $51,62 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, цены на нефть продолжают расти третий день подряд, достигая максимума примерно за восемь предыдущих месяцев, за счет более существенного, чем ожидалось, сокращение запасов в США, по отчету Американского института нефти (API), а также на фоне беспокойств в связи с атаками на инфраструктуру нефтяной отрасли Нигерии и ожидания роста спроса в Китае.