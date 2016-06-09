Петропавловск-Камчатский, 9 июня, 2016, 05:48 — ИА Регнум.



Альпы

Российский бизнесмен Олег Тиньков, который в начале года устроил скандал на Камчатке из-за невозможности построить отель класса люкс, открыл два шале на горнолыжных курортах во Французских Альпах. Одно из них расположилось на горнолыжном курорте Куршевель, второе — в Валь Торанс, передает корреспондент ИА REGNUM .

Открытие шале Тиньков анонсировал в своем Instagram, разместив ссылку на сайт LaDatcha.com и написав «готовь лыжи летом». Кроме того, в 2017 году планируется открытие отеля La Datcha в Астрахани, а в 2018 году — на итальянском курорте Форте-дей-Марми.

Как сообщало ИА REGNUM, Тиньков ранее анонсировал вложение денег в Камчатку, но со скандалом отказался от этой идеи. В своем он-лайн проекте «Бизнес-секреты 2.0» в конце января он рассказал, что отказался от инвестирования в строительство гостиницы на Камчатке якобы из-за бюрократической волокиты, а также назвал проекты территорий опережающего развития на Дальнем Востоке «болтовней».

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Тиньков рассказал, что планировал построить отел для себя, но наткнулся на непонимание местных властей, которые до этого подписали с ним инвестиционное соглашение. «Просто отель, маленький. Просто мы летаем туда кататься на лыжах и негде жить. Я говорю, «давайте я инвестирую свои личные, 8−10 миллионов долларов — построю отель! И что ты думаешь? В итоге меня за полгода закатали так, что. Я говорю — я куплю землю, просто дайте там, чтобы все было: электричество, вода, термальная вода. И ничё мне не дали! Вот разговоры про эти территории опережающего развития, про Дальний Восток, про гектар бесплатно. — болтовня! Болтовня!», — писал банкир.

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В правительстве Камчатки при этом заявили, что представители инвестора выбрали участок земли под строительство, и им предлагали либо подключиться к скважине другой базы отдыха, либо заказать работы по бурению самому. «Однако хозяева второй базы отдыха отказались от сотрудничества. Это коммерсанты. Это их право. А второй вариант стоил 30−60 млн рублей. Так как Олег Тиньков или его компания не являются резидентом ТОР, у нас нет законных оснований финансировать какие-либо работы в его пользу. Насколько нам известно, в «Корпорацию развития Дальнего Востока» он также не обращался», — заключили в правительстве.

При этом в подписанном соглашении о строительстве отеля, не было суммы в 8−10 млн долларов, о которой говорил Тиньков. Изначально проект оценивался в 250 млн рублей.

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«Он смешной человек. Во-первых, он никогда не был резидентом территории опережающего развития, никогда не подавал заявку. Мне пришла информация, что что-то не получается. Я сам ему позвонил и сказал: надо ли мне вмешаться, надо ли помочь? На что он как-то немного расплывчато ответил, что «я уже принял решение, что инвестировать не буду». Я попросил направить в командировку со мной представителя, чтобы мог мне рассказать о проекте, но никого не направили, поэтому разговор не имел продолжения», — комментировал позже ситуацию вице-премьер Юрий Трутнев.