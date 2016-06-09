Вашингтон, 9 июня, 2016, 05:44 — ИА Регнум. Авианосец ВМС США Harry Truman переброшен из Персидского залива в Средиземное море для того, чтобы показать России возможности американского флота, пишет 8 июня газета The Wall Street Journal со ссылкой на военный источник в Пентагоне.

navy.mil Авианосец «Гарри Трумэн»

По его данным, авианосец обеспечит «некоторое необходимое для сдерживания русских присутствие в Средиземноморье». Совершаемое вопреки правилам подчиненности перебазирование авианосца заставит Москву «думать дважды» — это, прежде всего, демонстрация «гибкости и охвата военно-морских сил США», пишет издание.

Адмирал ВМС США Бретт Батчелдер заявил, что передвижение корабля из Персидского залива через Суэцкий канал продемонстрирует союзникам по НАТО приверженность Соединенных Штатов поддержанию баланса военно-морских сил в Средиземноморье. «Есть ребята, которые наблюдают за этим, и это просто наглядное представление того, что мы можем», — пояснил он.

Авианосец Harry Truman подчиняется Европейскому командованию Вооруженных сил США. В Средиземном море он будет задействован для авиаударов по позициям боевиков в Сирии и Ираке, располагающимся в зоне ответственности Центрального командования.

Корабль вернется в США через восемь месяцев. Источник издания уточнил, что в июне к Harry Truman может присоединиться авианосец Dwight Eisenhower.