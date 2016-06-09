Пекин, 9 июня, 2016, 05:31 — ИА Регнум. Шестой раунд стратегических переговоров на высшем уровне между представителями КНР и ЕС состоится 10 июня в Брюсселе. С соответствующим заявлением выступил официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая Хун Лэй.

ИА REGNUM Китайский дракон

«Член Госсовета Ян Цзечи встретится с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини в Брюсселе. Кроме того, запланированы переговоры с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером», — сообщил китайский дипломат.

Ян Цзечи и Федерика Могерини обсудят предстоящую встречу лидеров Китая и ЕС, которая запланирована на конец 2016 г. Переговоры лидеров пройдут в Пекине, стороны обсудят международные и региональные проблемы. Предстоящая встреча направлена на улучшение координации между Китаем и Европейским союзом по международным вопросам, пишет «Жэньминь жибао».

«Китай всегда был и остается всеобъемлющим стратегическим партнером ЕС. Пекин всегда поддерживал усилия Европейского союза в борьбе со внутренними и внешними вызовами», — добавил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства КНР.