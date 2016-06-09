Лиссабон, 9 июня, 2016, 05:29 — ИА Регнум. Сборная Португалии по футболу в товарищеском матче разгромила команду Эстонии со счетом 7:0, сообщает «Р-Спорт».

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Голы в матче на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне забили Криштиану Роналду (36-я и 45-я минуты), Рикарду Куарежма (39, 77), Данилу Перейра (55) и Эдер (80). Один гол в свои ворота забил эстонец Карол Метс (61).

На чемпионате Европы по футболу, который пройдет во Франции с 10 июня по 10 июля, сборная Португалии в группе F встретится с командами Исландии (14 июня), Австрии (18 июня) и Венгрии (22 июня).