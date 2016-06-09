Вашингтон, 9 июня, 2016, 05:25 — ИА Регнум. Ракетно-космическая отрасль украинской экономики от разрыва сотрудничества с Россией потеряла миллионы долларов, заявил в интервью еженедельнику Space News председатель Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) Любомир Сабадош.

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По его словам, компенсировать потери поможет сотрудничество с США. Речь идет об американо-украинской рабочей группе, созданной при содействии Госдепартамента США. Предполагается, что она определит возможные направления сотрудничества США и Украины в космической сфере.

Что касается взаимодействия с Россией, оно продолжается только в рамках проектов в сфере мирных космических исследований и международного сотрудничества. Военные программы полностью прекращены, сказал Сабадош. «Если говорить о потерях украинской космической промышленности, то это миллионы долларов» — пояснил глава ГКАУ.

Он добавил, что с NASA обсуждались совместные проекты на Международной космической станции. Помимо США, Украина смотрит на космическое ведомство ЕС, в частности, ГКАУ намерена стать членом Европейского космического агентства.