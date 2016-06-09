Нанкин, Китай, 9 июня, 2016, 04:54 — ИА Регнум. Китайский интернет-магазин JD.com начал использовать беспилотные летательные аппараты для доставки заказов клиентам. Сервис заработал в тестовом режиме на территории провинции Цзянсу.

atomdrones.com Дрон

«Использование дронов позволит вдвое сократить расходы на доставку товаров. Стоимость доставки небольшой посылки составит не более 0,5 юаня», — заявил вице-президент JD.com Сяо Цзюнь.

Первый терминал по доставке заказов беспилотниками открылся в поселке Суцянь. Авиапарк пока представлен всего 2 аппаратами, которые способны доставить около 200 посылок за сутки, пишет «Наньцзао жибао».

«Грузоподъемность беспилотника составляет около 10−15 кг. Дальность хода зависит от тяжести посылки, но в среднем это не менее 15−20 км. Максимальная скорость — 54 км/ч», — отметил Сяо Цзюнь.

Дроны самостоятельно проводят разгрузку, после чего автоматически возвращаются на базу. Аппараты способны работать в дождь при порывах ветра до 38 км/ч.

Использование беспилотников значительно сократит время доставки — путь в удаленные горные деревни на машине занимает несколько часов, в то время как доставка груза по воздуху займет около 30 минут.