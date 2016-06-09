Москва, 9 июня, 2016, 04:46 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин 27 мая поручил правительству РФ до 30 июня разработать единую стратегию работы новых особых экономических зон (ОЭЗ). До того, как стратегия будет разработана, создание ОЭЗ в России прекращается, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на ведомственную переписку. Минэкономики должно представить правительству проект доклада президенту до 17 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Земля. Особые зоны

Путин поручил правительству РФ обеспечить оптимизацию бюджетных инвестиций и механизмы их передачи под управление субъектам РФ. По данным издания, так глава государства отреагировал на доклад главы контрольного управления президента Константина Чуйченко.

В докладе, в частности, говорится о том, что на создание ОЭЗ с 2006 года было потрачено 186 млрд рублей из бюджета, из них 24 млрд — не использованы. За 10 лет налоговые и таможенные платежи из самих зон составили 40 млрд руб.

Кроме того, в поручении президента сказано о прекращении работы ОЭЗ, которые признаны неэффективными по результатам проверок Счетной палаты и Генпрокуратуры РФ. Ранее эти проверки были инициированы после получения жалоб от активистов ОНФ.