Создание особых экономических зон в РФ приостановлено — СМИ
Москва, 9 июня, 2016, 04:46 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин 27 мая поручил правительству РФ до 30 июня разработать единую стратегию работы новых особых экономических зон (ОЭЗ). До того, как стратегия будет разработана, создание ОЭЗ в России прекращается, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на ведомственную переписку. Минэкономики должно представить правительству проект доклада президенту до 17 июня.
Путин поручил правительству РФ обеспечить оптимизацию бюджетных инвестиций и механизмы их передачи под управление субъектам РФ. По данным издания, так глава государства отреагировал на доклад главы контрольного управления президента Константина Чуйченко.
В докладе, в частности, говорится о том, что на создание ОЭЗ с 2006 года было потрачено 186 млрд рублей из бюджета, из них 24 млрд — не использованы. За 10 лет налоговые и таможенные платежи из самих зон составили 40 млрд руб.
Кроме того, в поручении президента сказано о прекращении работы ОЭЗ, которые признаны неэффективными по результатам проверок Счетной палаты и Генпрокуратуры РФ. Ранее эти проверки были инициированы после получения жалоб от активистов ОНФ.