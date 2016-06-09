Улан-Удэ, 9 июня, 2016, 04:24 — ИА Регнум. После снятия с предварительного голосования «Единой России» депутата от Бурятии Михаила Слипенчука ситуация в регионе изменилась, но гораздо проще не стала, заявил доцент МГУ имени М. В. Ломоносова, кандидат политических наук Григорий Казанков 8 июня в ходе круглого стола в пресс-центре ИА REGNUM.

nsn.fm Предварительное голосование

«Ситуация там сложная, запутанная, там национальный момент сильно накладывается, и куча разных противоречий накопившихся», — отметил Казанков.

Что касается «негативных сигналов», о которых писали местные СМИ, политолог предположил, что их получил сам Слипенчук, «и произвел действие в соответствии с полученным сигналом».

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, сенсацией перед предварительным голосованием стало снятие с праймериз «ЕР» депутата от Бурятии, богатейшего российского предпринимателя Михаила Слипенчука. Бурятские СМИ тогда сообщили, что руководство партии якобы «получило негативные сигналы» по четырем известным людям, среди которых выходец из бизнеса, депутат Михаил Слипенчук. Также сообщалось, что проходила проверка, успел ли депутат вывести деньги из офшоров, как того требует российское законодательство.

Вскоре депутат от Бурятии самостоятельно объявил о снятии своей кандидатуры с предварительного голосования, добавив, что он, как «законопослушный гражданин», выполнил «все требования по запрету на владение иностранными компаниями»: «Тем не менее, по независящим от меня обстоятельствам, принял непростое для себя решение — снять свою кандидатуру с предварительного голосования партии «Единая Россия».

Ходили слухи, что он планирует участвовать в парламентских выборах от партии ЛДПР, однако депутат их опроверг. Пока неизвестно, будет ли он выдвигаться в депутаты Государственной думы самостоятельно или от какой-либо партии, чтобы принять участие в выборах в ГД осенью 2016 года.