Пекин, 9 июня, 2016, 04:16 — ИА Регнум. На очередной пресс-конференции в Пекине официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Хун Лэй прокомментировал обвинения Пентагона в адрес летчиков ВВС НОАК, которые во время перехвата американского разведывательного самолета совершили «опасный маневр».

Территориальные границы моей родины никем не должны быть нарушенными. Плакат КНР. 1974

«Вашингтон намеренно раздувает из перехвата своих разведывательных самолетов скандал. Пилоты ВВС НОАК всегда действуют профессионально, ответственно и в соответствии с законом и внутренними инструкциями», — заявил китайский дипломат.

Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Китая подчеркнул, что разведывательная деятельность США у побережья КНР подрывает морскую и воздушную безопасность страны. По мнению официального представителя министерства, действия американских летчиков являются реальным источником опасности и причиной возможной милитаризации региона, пишет «Синьхуа».

«Вашингтон должен немедленно отказаться от воздушной разведки в непосредственной близости от границ КНР, в противном случае, Пекин оставляет за собой право принимать любые защитные меры», — добавил Хун Лэй.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 8 июня на официальном сайте Министерства национальной обороны КНР было опубликовано заявление, согласно которому действия летчиков ВВС НОАК не представляли опасности для американского разведывательного самолета.