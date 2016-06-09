МИД КНР: США должны воздержаться от разведывательных полетов у границ Китая
Пекин, 9 июня, 2016, 04:16 — ИА Регнум. На очередной пресс-конференции в Пекине официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Хун Лэй прокомментировал обвинения Пентагона в адрес летчиков ВВС НОАК, которые во время перехвата американского разведывательного самолета совершили «опасный маневр».
«Вашингтон намеренно раздувает из перехвата своих разведывательных самолетов скандал. Пилоты ВВС НОАК всегда действуют профессионально, ответственно и в соответствии с законом и внутренними инструкциями», — заявил китайский дипломат.
Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Китая подчеркнул, что разведывательная деятельность США у побережья КНР подрывает морскую и воздушную безопасность страны. По мнению официального представителя министерства, действия американских летчиков являются реальным источником опасности и причиной возможной милитаризации региона, пишет «Синьхуа».
«Вашингтон должен немедленно отказаться от воздушной разведки в непосредственной близости от границ КНР, в противном случае, Пекин оставляет за собой право принимать любые защитные меры», — добавил Хун Лэй.
Как сообщало ИА REGNUM ранее, 8 июня на официальном сайте Министерства национальной обороны КНР было опубликовано заявление, согласно которому действия летчиков ВВС НОАК не представляли опасности для американского разведывательного самолета.