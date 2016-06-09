Липецк, 9 июня, 2016, 03:57 — ИА Регнум. Певец Сергей Лазарев, представлявший Россию на «Евровидении-2016», в своем Instagram опубликовал видеозапись с концерта в Липецке, где он упал в оркестровую яму.

m.alfa.lt Сергей Лазарев — певец.

«Обожаю» оркестровые ямы в залах… Но когда это было преградой на пути к любимому зрителю?))))», — так Лазарев прокомментировал инцидент.

Упав, артист продолжил выступление, направившись к зрителям. За этот нестандартных ход публика поблагодарила певца цветами.

Напомним, победу на нынешнем «Евровидении» при довольно сомнительных обстоятельствах одержала украинская певица Джамала с песней «1944» про депортацию крымских татар. Третье место занял российский исполнитель Сергей Лазарев, при этом он получил первое место во время зрительского голосования.