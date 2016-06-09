Пекин, 9 июня, 2016, 03:52 — ИА Регнум. Самолет авиакомпании EgyptAir, вылетевший из Каира в Пекин 8 июня, совершил экстренную посадку в Узбекистане после получения анонимного звонка о наличии бомбы на борту. После тщательной проверки воздушного судна специалистами авиационной безопасности было установлено, что тревога оказалась ложной.

metronews.ru Самолет авиакомпании EgyptAir

Широкофюзеляжный лайнер Airbus А330−220 совершил посадку в аэропорту Ургенча примерно в 8:00 по местному времени. Сразу после остановки двигателей началась немедленная эвакуация 118 пассажиров и 17 членов экипажа. К самолету прибыли специалисты авиационной безопасности и взрывотехники, которые, полностью обследовав салон самолета и его грузовые отсеки, так и не обнаружили взрывное устройство, пишет «Сина синьвэнь».

В 18:25 по местному времени самолет авиакомпании EgyptAir вылетел по намеченному маршруту. Спустя несколько часов самолет благополучно приземлился в Пекине, где его еще раз осмотрели специалисты, которые также не смогли обнаружить подозрительные предметы.

Представители авиакомпании EgyptAir пока не прокомментировали инцидент.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, пассажирский авиалайнер компании EgyptAir, летевший из Парижа в Каир рейсом MS804, пропал с экранов радаров утром 19 мая над Средиземным морем. Спустя сутки его обломки обнаружили в 290 км к северу от Александрии.