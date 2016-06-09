Москва, 9 июня, 2016, 03:52 — ИА Регнум. В фильме немецкого телеканала ARD «Час Икс для России» о допинге в российском спорте бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что якобы попавшиеся на допинге российские спортсмены дали взятку в $500 тыс., сообщает «Р-Спорт».

ИА REGNUM Доллары

Речь идет об атлетах, выступавших на Олимпийских играх-2012, которые прошли в Лондоне. По его словам, подменой положительных проб занимались «определенные люди», а на то, чтобы скрыть пробы, была потрачена «куча денег».

«Спортсмен передавал деньги тренеру», — сказал бывший глава Московской антидопинговой лаборатории. Он пояснил, что взятка в полмиллиона долларов за одного спортсмена далее уходила в Международную федерацию легкоатлетических ассоциаций (IAAF). «И в России есть человек, который дальше передавал деньги в IAAF», — заявил Родченков.

Напомним, в ночь на 9 июня телеканал показал новый фильм о допинге в российском спорте, в котором использована видеозапись Григория Родченкова. Ранее с первого якобы «документального» фильма ARD, который не содержал ни одного факта, в декабре 2014 года началась массированная атака на российский спорт.